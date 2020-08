San Severo tra le "magnifiche 28" in corsa per il titolo di 'Capitale della cultura italiana' 2022

San Severo, la città dei campanili, tra le 'magnifiche 28' città in corsa per il titolo di 'Capitale della cultura italiana' per l'anno 2022. L'elenco ufficiale delle città candidate è stato reso noto dal ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo. Tra loro, anche le pugliesi Bari, Trani e Molfetta.

Il titolo viene conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve 1 milione di euro per la realizzazione di un ampio progetto culturale. Come riporta AdnKronos, entro il 12 ottobre una apposita commissione di valutazione definirà la 'short list' delle 10 città finaliste; la procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre 2020.

Si tratta di un processo che, negli anni, ha sempre "innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori", spiega all'agenzia di stampa il ministro Dario Franceschini. "Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale".

Lelenco delle 28 città che aspirano a diventare 'Capitale italiana della cultura 2022': Ancona; Arezzo; Arpino (Frosinone); Bari; Carbonia (Sud Sardegna); Castellammare di Stabia (Napoli); Cerveteri (Roma); Fano (Pesaro Urbino); Isernia; L'Aquila; Modica (Ragusa); Molfetta (Bari); Padula (Salerno); Palma di Montechiaro (Agrigento); Pieve di Soligo (Treviso); Pisa; Procida (Napoli); San Severo (Foggia); Scicli (Ragusa); Taranto; Trani (Bat); Trapani; Tropea (Vibo Valentia); Venosa (Potenza); Verbania (Verbano-Cusio-Ossola); Verona; Vigevano (Pavia); Volterra (Pisa).