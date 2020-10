Emergenza abitativa, San Severo presenta un progetto per 30 nuovi alloggi e più di 500 da riqualificare

San Severo entra nella rete dei comuni che hanno sottoscritto la convenzione con Arca Capitanata per partecipare al bando regionale del Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale.

A firmare, il 28 ottobre scorso, il sindaco Francesco Miglio e l'amministratore unico di Arca Donato Pascarella.

Il Comune di San Severo si impegna a mettere a disposizione dell'Arca Capitanata un'area caratterizzata da una previsione progettuale per la costruzione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Oltre ad interventi di nuova costruzione, è previsto il recupero e la manutenzione straordinaria di alloggi ed immobili. Obiettivo del progetto è la realizzazione di 30 nuovi alloggi di Erp e la riqualificazione ed efficientemento di 72 alloggi Arca in via Togliatti, di 496 alloggi Arca in piazza Giovanni XXIII, nel quartiere San Bernardino e nelle vie Carli, Amendola, Calabresi, Grieco e Iotti.