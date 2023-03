Al via il progetto 'Non portare la merenda a scuola': l'educazione alimentare parte dai più piccoli

Si intitola ‘Non portare la merenda a scuola’, il progetto alimentare per le classi dell’Infanzia e della Primaria che fanno il tempo pieno a Scuola a San Paolo di Civitate.

Un progetto proposto e condiviso con i rappresentanti dei genitori e delle insegnanti che hanno costituito una commissione mensa per la primaria e la scuola dell’infanzia che va ad integrare il progetto di educazione alimentare partito la settimana scorsa in via sperimentale per i ragazzi iscritti al tempo pieno, ma con l’intenzione di estenderlo a tutte le classi della primaria e dell’infanzia considerato l’aumento dei disturbi alimentari nei giovani, dopo i 2 anni terribili della pandemia.

Sotto la guida dei nutrizionisti viene proposta una merenda mattutina varia e salutare distribuita ai bambini, che sostituisce i prodotti portati da casa fino a qualche tempo fa liberamente.

“È intenzione dell’amministrazione allargare il progetto a tutte le classi, se avremo risultati positivi”, ha dichiarato Francesco Marino, Sindaco di San Paolo. "Stiamo approntando il nuovo bilancio e vorremmo stanziare fondi comunali per cercare di sgravare in parte il costo dei buoni pasto dalle famiglie cosi da estendere il tempo pieno a quante più classi possibili delle due scuole, finora c’è stato molto entusiasmo da parte dei ragazzi per questa novità”, ha aggiunto.

“Con il progetto ‘Una merenda per tutti’ sono tanti gli obiettivi che ci siamo posti, educare i Bambini, grazie alla collaborazione delle Insegnanti e delle famiglie, ad uno stile di vita sano, distribuire agli stessi un'unica merenda, eliminando ogni forma di disagio/ discriminazione tra bambini, ed infine sostenere quanto più ci è possibile le economie delle famiglie”, ha affermato l’Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Sabrina Rosito. Soddisfatto anche il Presidente del Consiglio d’istituto Luigi Zampino: “È un buon inizio. Non posso che essere favorevole, partiamo dalle motivazioni che ci hanno spinto e terminiamo col fatto che tutto è migliorabile“.

“Una iniziativa lodevole, in sintonia con il concetto di momento educativo che si concretizza con merenda e pranzo. Nessun costo aggiuntivo e questo è molto rilevante”, le parole dell’insegnante Assunta Tedesco.

“Una iniziativa assolutamente condivisibile in cui la scuola si fa promotrice di una corretta e sana alimentazione, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini e gli alunni verso un più consapevole processo di educazione alimentare”, ha chiosato Ruggero Follieri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘Raffaele Grimaldi’.