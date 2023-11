Chirò, la masseria fortificata sul Gargano si rifà il look: potrebbe diventare un attrattore turistico

La Masseria Chirò di San Nicandro Garganico si rifà il look. Sono, infatti, in arrivo 150mila euro per il restyling esterno di quello che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia definisce “uno dei più emblematici esempi di masserie fortificate della Puglia Settentrionale”. Si tratta di un finanziamento regionale, quello dell’avviso pubblico dell’anno scorso per il recupero di edifici rurali di proprietà privata che abbiano un interesse storico, “che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o connesso con l’attività agricola circostante” e che “non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati”.

“Con questi soldi – ci spiega il primo cittadino di San Nicandro Garganico Matteo Vocale – non si riuscirà a restaurare tutto l'edificio, ma almeno riusciremo a metterlo in sicurezza rifacendo la copertura e rinsaldando le parti lesionate. Insomma, per adesso lo salviamo e lo prepariamo per eventuali interventi futuri”.

Con questi primi lavori, quindi, si renderà la masseria fruibile dall’esterno, ma l’obiettivo è quello di recuperarla completamente e farla diventare un attrattore turistico. Risalente al XIX secolo (prende il nome dai proprietari, una famiglia di latifondisti locali), è infatti una importante testimonianza della storia del territorio. Come precisa la stessa Soprintendenza, “si tratta di una struttura produttiva di carattere agricolo e pastorale fortemente caratterizzata da elementi architettonici quali il timpano sulla facciata e le quattro torri angolari, un tempo necessarie per la difesa da eventuali attacchi da parte di bande armate (vedi il fenomeno del brigantaggio, ndr)”. Senza dimenticare i fregi e le decorazioni lapidee esterni e le decorazioni pittoriche parietali di stile barocco e impero con temi mitologici all’interno che la rendono un vero e proprio gioiellino. Tant’è che, per la sua importanza architettonica, è stata sottoposta al procedimento di dichiarazione di interesse culturale (art. 10 comma 3 del Codice dei Beni Culturali).

Recuperare completamente masseria Chirò, però, è costoso. “Per rimetterla a nuovo e renderla utilizzabile potrebbe volerci anche oltre un milione di euro – dice il sindaco – perché bisogna rifare gli impianti e gli interni, è necessario consolidare le facciate, e c’è tutta un’altra serie di interventi importanti da fare”. Senza dimenticare che l’edificio è comunque privato e l’ultima parola spetta ai proprietari che, come spiega Vocale, “devono capire cosa vogliono fare di questo immobile che al momento viene utilizzato per l’allevamento zootecnico”.

Un passo alla volta.