La Protezione Civile come 'scuola di vita': partito il campo estivo 'formativo' per ragazzi

È partito da due giorni, presso il nuovo Centro Operativo Comunale di San Nicandro Garganico, il primo campo estivo per ragazzi tutto dedicato alla Protezione Civile.

L'iniziativa è uno dei primi "frutti" della scelta strategica di piazzare il COC al piano terra di una scuola media, facendo convivere i nostri ragazzi con il punto nevralgico della Protezione Civile comunale, tenuto quotidianamente in vita dai volontari dell'AVERS.

"Un campo diverso dagli altri centri estivi organizzati sia dal Comune sia da parrocchie e associazioni, perché mira a formare cittadini del domani con un'alta sensibilità civica, senso del dovere e possibilità di mettersi da subito e concretamente a disposizione del territorio in cui si vive, sentendosi giovani attivi ma soprattutto utili", spiega il sindaco, Matteo Vocale.

"In questa settimana, fino al 30 giugno, i 25 ragazzi partecipanti staranno continuamente al campo: dormiranno in tenda, faranno sessioni formative, teoriche e pratiche, insieme a volontari, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, Croce Rossa Italiana; non mancheranno momenti di svago e, cosa non di poco conto, resteranno senza smartphone fino a sera, al termine delle attività".

"È un'esperienza unica per i nostri ragazzi, nel cui valore credo fortemente e che, quest'anno, è al primo esperimento: dai risultati dei primi due giorni, credo che l'obiettivo di formare giovani attivi e responsabili sarà raggiunto con successo", continua Vocale. "Ringrazio in primis l'AVERS per l'organizzazione e il grande lavoro per allestire il campo, con il supporto del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia, del Coordinamento di PC della Provincia di Foggia e, naturalmente, più di tutti del Comune di San Nicandro Garganico. Grazie anche ai genitori, che hanno creduto da subito al valore di questa bella e utile iniziativa e grazie per la collaborazione anche alla dirigente scolastica e ai docenti dell'ISC D'Alessandro-Vocino".