San Marco in Lamis anticipa tutti: sindaco proroga la chiusura di asili e scuole di primo grado fino al 18 gennaio

Con l'ordinanza sindacale numero 1 diramata nella giornata di oggi, il comune di San Marco in Lamis è il primo della provincia di Foggia a prorogare la chiusura delle scuole comunali.

Il provvedimento è giunto dopo aver "preso atto dell'attuale ancora elevato numero di contagi del territorio comunale di San Marco in Lamis e del numero ancora elevato delle persone in sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena in rapporto alla popolazione residente".

San Marco in Lamis è sceso da 248 a 44 contagi nell'arco di un mese ma il livello di guardia resta alto. La paura di un nuovo incremento di casi ha spinto il primo cittadino a emanare il provvedimento.

Per questo motivo, il primo cittadino Michele Merla ha deciso che resteranno chiusi fino al 18 gennaio prossimo l'asilo nido comunale, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale degli istituti comprensivi 'Balilla-Compagnone-Rignano Garganico' e 'San Giovanni Bosco - Francesca De Carolis'. Inoltre, resterà chiuso il Centro Diurno per Minori 'Don Milani', le scuole dell'infanzia paritarie 'Isabella De Rosis' e 'Michelina Gravina', "con adozione da parte delle predette Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo in detto periodo lo svolgimento delle attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale integrata".