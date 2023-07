A San Marco in Lamis l'animazione giovanile è 'Galattica' e vale 50mila euro

In arrivo al Comune di San Marco in Lamis cinquantamila euro per potenziare le attività rivolte ai giovani della città attraverso gli spazi del laboratorio urbano ‘Artefa-cendo’ gestito dall’associazione Arci 'Pablo Neruda'. Si tratta di un finanziamento proveniente da ‘Galattica - Rete Giovani Puglia’, un’iniziativa della Regione, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione e volta a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pub-blici già attivi.

Nel dettaglio, l’Amministrazione, attraverso il supporto attivo dell’Arci, promuoverà una serie di iniziative rivolte ai giovani coinvolgendo vari partner, soggetti pubblici e privati come associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore per creare un vero e proprio nodo che metta in rete le esigenze e soprattutto la creatività dei giovani della nostra città.

Soddisfatto il sindaco Michele Merla: “Questa attenzione per le politiche giovanili non può che far bene alla nostra comunità, ridando ai giovani un ruolo attivo, direi proattivo, che porterà sicuramente ad un ‘risveglio’ dell’intera città di San Marco in Lamis”.

“Tutto il progetto verrà monitorato dalla Regione – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Paolo Soccio – anche attraverso un programma itinerante di workshop e labo-ratori coordinato dalla Regione Puglia e ARTI, che metteranno a disposizione anche un gruppo di ‘youth worker’, ovvero animatori di comunità, in grado di sollecitare e mettere in rete le risorse del territorio, far emergere i talenti inespressi e generare scambi di pratiche e di esperienze. Sono certo che i ragazzi dell’ARCI faranno un ot-timo lavoro. Sicuramente tra le tante attività posso anticipare che verrà creata una web radio che potrà dare sfogo all’inventiva, alla fantasia, alla creatività, alla bravura dei nostri ragazzi. Mi sembra opportuno informare la cittadinanza che contestualmente al progetto Galattica verrà attivato un percorso sperimentale di Servizio Civile Regiona-le che coinvolgerà 2 giovani volontari che saranno impegnati proprio nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi di Galattica”.

Il progetto prenderà il via alle fine dell’anno e durerà 12 mesi.