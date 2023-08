Cento anni fa la lettera testamento di Padre Pio: "Le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra"

Compie oggi cento anni la lettera-testamento di Padre Pio. La missiva scritta dal frate con le stimmate fu indirizzata all'allora sindaco di San Giovanni Rotondo, don Ciccio Morcaldi. Oggetto della lettera, le voci riguardanti il trasferimento del futuro santo dal comune garganico al convento di Cingoli, in provincia di Ancona.

La decisione del Sant'Uffizio si diffuse presto tra i cittadini di San Giovanni Rotondo: fioccarono le proteste, le agitazioni tra i fedeli. Addirittura fu organizzato un picchetto all'ingresso della chiesetta per impedire a chiunque di portar via il frate. Il 10 agosto, al termine della Santa Messa nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale del Frate, il fattaccio: un giovane muratore, Donato Centra, urlò a Padre Pio armato di pistola: "vivo o morto starai qui". L'uomo venne subito bloccato dai fedeli e Padre Pio venne accompagnato al sicuro.

La sera stessa, il 10 agosto, Padre Pio scrisse una lettera in cui chiese il perdono per l'uomo e per chiunque si fosse macchiato di qualsiasi malefatta a sua causa: "Non voglio venga torto un capello per causa mia, seppur occasionale, a chicchessia. Ho sempre amato tutti, ho sempre perdonato", scrisse. Al 12 agosto del 1923, invece, risale la lettera con il quale il Frate dichiarò la sua predilezione per il popolo sangiovannese.