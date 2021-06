A San Giovanni si riparte anche dallo sport: torna alla vita il campo da basket di Piazza Madre Teresa

Dopo quasi un anno e mezzo di pandemia da Covid-19, in queste settimane si sta assistendo ad una serie di riaperture e ripartenze, con un lento ritorno alla normalità che sta avvenendo a piccoli e misurati passi. In questo contesto, oggi torna alla vita il campo da basket all’aperto di Piazza Madre Teresa di Calcutta.

Con un importo complessivo di 40.000 euro, gli interventi presso la struttura hanno riguardato l’applicazione di materiale resinoso al posto del vecchio e usurato strato di cemento, una nuova recinzione, una moderna illuminazione, la riqualificazione dell’area verde circostante e la riapertura dei bagni pubblici della zona. Inoltre tutto il rettangolo di gioco sarà munito di videosorveglianza.

La gestione del campo è stata affidata alla società “Stella verde - Frassati – Basket San Giovanni Rotondo” che ha siglato l’accordo con il comune di San Giovanni Rotondo alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Chindamo e del segretario comunale Vincenzo Zanzarella. «Che sia davvero il nuovo inizio e ringraziamo a nome di tutti l’amministrazione comunale tutta e in particolare l’Assessore Chindamo per il grande e faticoso lavoro svolto», si legge in un post social pubblicato dalla Frassati.

Oggi, a conclusione di questo importante percorso iniziato sul finire dello scorso anno, è avvenuta la consegna ufficiale delle chiavi e la riapertura del campo, con il sindaco Michele Crisetti, l’assessore delegato Chindamo e la società di basket.

"Sono davvero contento oggi di vedere questo campo riaperto ai giovani e a quanti vorranno riunirsi per giocare insieme e riprendere le attività solite che in questo spazio, adesso nuovo e attrezzato a dovere, sono state interrotte per tanto tempo - ha dichiarato l’Assessore Chindamo – Questo vuole essere un piccolo messaggio di rinascita per la nostra città che senza fretta ritorna alla vita e si riappropria di spazi di aggregazione sociale davvero fondamentali per i nostri ragazzi, specie in un periodo così duro come quello che stiamo vivendo".

Soddisfazione e voglia di rinascita anche nelle parole del sindaco Michele Crisetti: "Finalmente oggi si riparte, in tutta sicurezza, anche dallo sport. Sarà bello passare di qui e vedere il campo pieno di giovani sportivi felici di poter trascorrere del tempo insieme con spensieratezza".

"Un augurio speciale alla società Frassati, che sono certo svolgerà un bellissimo lavoro".