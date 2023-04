Una stele per Luciana Pia e Ilaria: San Giovanni Rotondo ricorda le due studentesse morte nel terremoto in Abruzzo

Il 6 aprile del 2009 l'Italia visse uno degli eventi più tragici della sua storia. Il violento sisma che colpì l'Abruzzo lasciò dietro di sé morte e macerie. Furono 309 le vittime, otto quelle originarie della provincia di Foggia.

Tra queste figuravano Luciana Pia Capuano e Ilaria Placentino, due giovani studentesse di San Giovanni Rotondo. Un dolore indicibile e perpetuo per i loro cari. Per i familiari di Luciana Pia, alla disperazione per la perdita si è aggiunta anche l'incredulità per la sentenza del tribunale dell'Aquila (nell'ottobre dello scorso anno) che aveva sancito la corresponsabilità della vittima riducendo il risarcimento. Sentenza, per fortuna, ribaltata lo scorso dicembre.

Nel quattordicesimo anniversario della tragedia, il comune di San Giovanni Rotondo omaggerà le due giovani vittime con una stele commemorativa. Il monumento, intitolato 'Silenzio', sarà inaugurato giovedì prossimo alle ore 10, con la partecipazione del sindaco Michele Crisetti e Don Leo Abbascià.