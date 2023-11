A San Giovanni Rotondo riapre il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti

Ha riaperto ed è già operativo da ormai diverse settimane il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti (Ccr) di San Giovanni Rotondo ubicato appena fuori il centro abitato in Contrada 'Salerno', meglio conosciuto come 'Pontone Longo'. Lo comunica l’Assessore all’Ambiente dello stesso comune Matteo Masciale.

L’impianto, che riversava in condizioni precarie, è stato praticamente rimesso a nuovo e reso ancor più funzionale grazie a degli interventi mirati che hanno riguardato innanzitutto la pavimentazione e altresì il riposizionamento delle malfunzionanti vasche per la raccolta del percolato situate addirittura all’esterno dello stesso Ccr. Per i sangiovannesi è già possibile quindi conferire diverse tipologie di rifiuti dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, domenica e festivi esclusi.

"Dopo svariati sopralluoghi durante lo scorso inverno ho potuto constatare personalmente lo stato pietoso in cui versava il Ccr – spiega Masciale – e così dopo aver ottenuto tutti i permessi necessari dalla Provincia, insieme all’assessorato, agli uffici e all’Amministrazione Comunale ci siamo messi al lavoro per riconsegnare quanto prima l’impianto alla città. Un ringraziamento particolare anche alla Tekra, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e soprattutto ai cittadini che hanno saputo con pazienza attendere il restyling della struttura tornata finalmente e completamente a loro disposizione – conclude soddisfatto l’Assessore all’Ambiente".