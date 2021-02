Circovallazione Sud, Acquedotto Pugliese finanzierà un tronco di rete idrica: pronto un investimento di 150mila euro

Oggetto del finanziamento la realizzazione di 300 metri di rete idrica per un tratto di Circonvallazione Sud Sp 45. Il sindaco Crisetti: "L'intervento renderà più efficiente il servizio alla nostra comunità"

300 metri di rete idrica e fognaria sulla Circonvallazione Sud per un importo totale di 150mila euro, progetto finanziato interamente dall’AQP. È questo il risultato raggiunto dall’amministrazione Crisetti, dopo un percorso iniziato la scorsa estate.

Era il mese di agosto 2020 quando partì una richiesta all’Acquedotto Pugliese per l’allaccio della rete idrica e fognante per un tratto di Circonvallazione Sud SP 45 a cui fece seguito, dopo poco più di un mese, un sopralluogo del sindaco Michele Crisetti, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Chindamo, dell’allora dirigente dell’area tecnica comunale, Ing. Leonardo De Bonis, e del dirigente AQP, il Dottor Nicola D’Ascoli.

“Dopo quell’incontro furono trasmessi gli atti all’AIP per le relative autorizzazioni ottenute poi nel dicembre 2020 – spiega l’Assessore Chindamo -. Ebbene, oggi siamo in grado di annunciare che, grazie all’impegno di questa amministrazione e della eccellente collaborazione del dirigente Dottor Nicola D’Ascoli dell’AQP, nel mese di marzo 2021 avranno inizio i lavori per realizzare 300 m circa di rete, tra idrica e fognaria, un investimento complessivo pari a 150 mila euro, interamente finanziato dall’Acquedotto Pugliese. Un lavoro importante richiesto, a ragione e da tempo, dai nostri concittadini”.

Soddisfatto anche il sindaco Michele Crisetti: “Questo intervento renderà certamente più efficiente il servizio alla nostra comunità, tra gli obiettivi primari di questa amministrazione. Continueremo a lavorare senza sosta per cambiare in meglio il volto della nostra San Giovanni Rotondo”.

Si invitano le famiglie residenti in quel tratto di strada e le attività ivi operanti a fare quanto prima richiesta di allaccio alla rete, in modo tale da evitare che il manto stradale sia oggetto di più interventi nel corso del tempo.