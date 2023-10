San Giovanni Rotondo 'ambasciatore nazionale' per l'eliminazione delle barriere architettoniche

San Giovanni Rotondo è a misura di diversamente abili. La conferma arriva direttamente da Roma dove al sindaco Michele Crisetti è stato consegnato il ‘Premio Ambasciatori Nazionali’.

“È stato un onore per me – scrive il primo cittadino su facebook – rappresentare la nostra città fra i comuni più attenti al benessere delle loro comunità. Abbiamo ottenuto questo prestigioso riconoscimento, grazie allo straordinario lavoro messo in campo per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il P.E.B.A. Come amministrazione abbiamo investito su questo progetto risorse e attenzione per rendere accessibili e fruibili tantissime zone del paese. Per avere una città a misura di tutti. E non ci fermeremo qui, continuando su questo cammino di civiltà”.

Promossa dall’associazione ‘Liber’ (da anni impegnata nella valorizzazione del merito italiano), la cerimonia – che ha visto tra i premiati anche il comune di Vieste – si è svolta presso il Senato della Repubblica a Roma e anche quest’anno ha celebrato “aziende e comuni italiani capaci di sfidare la crisi” facendo leva su “sostenibilità, cultura, creatività e i saperi, coesione sociale dei territori e delle comunità” di cui gli enti pubblici e le imprese sono “espressione, strumento e rappresentazione, principio economico e identitario”.