'Tutti attivi': al via le iscrizioni per il progetto di ginnastica dolce rivolto agli over 60

Sono diversi gli elementi che favoriscono il benessere della persona: una sana alimentazione, relazioni sociali, buonumore e movimento fisico. Ma non bastano dei vestiti comodi e scarpe da ginnastica per fare sport, bisogna anche capire quale ginnastica sia adatta al corpo di chi pratica. Soprattutto, è necessario che vi sia una ginnastica adattata all’età e alle condizioni fisiche di ciascuno e ciascuna.

Per questo i Comitati Uisp organizzano in tutta Italia corsi di ginnastica dolce per promuovere il diritto di ogni persona a fare sport, a prescindere dall'età e dalle abilità del corpo. A questo proposito, anche a San Giovanni Rotondo sono aperte le iscrizioni per il progetto di ginnastica dolce 'Tutti attivi' per gli over 60 promosso dal comitato Uisp di Foggia - Manfredonia unitamente al comune, assessorato alle Politiche Sociali, che ha partecipato fattivamente con un contributo economico e ha messo a disposizione dell’iniziativa degli spazi dedicati.

L’iniziativa si pone come obiettivo principale quello di far ritornare alla normale socializzazione dopo il difficile periodo del Covid-19, far percepire ai cittadini coinvolti i valori del movimento fisico evidenziando il benessere che si riceve mantenendo costante l'attività motoria, oltre che promuovere occasioni costanti di pratica dell'attività fisica in un'ottica di qualità della vita e di invecchiamento "in salute” per la fascia degli over 60. Le attività di ginnastica dolce e di cammino si svolgeranno presso la palestra delI’I. C. 'Melchionda - De Bonis' in due giornate: il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Per informazioni e iscrizioni: Orazio 3897646581 Nancy 3283522582