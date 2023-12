'Io Donna': la storia di trasformazione di Ilaria Villani tra violenza, arte, moda e spose

Dal 15 al 17 dicembre, presso il suggestivo chiostro comunale di San Giovanni Rotondo, si terrà un evento straordinario dedicato alla sensibilizzazione della violenza sulle donne. Un incontro ideato ed organizzato da Ilaria Villani, donna che in passato ha vissuto un episodio di violenza che l'ha segnata profondamente ed ora ha deciso di rompere il silenzio e condividere la sua storia con il pubblico per ispirare tutti a trasformare la violenza in arte e riflettere sul perché la violenza sulle donne debba essere prevenuta.

All'evento, che prenderà il via venerdì 15 dicembre alle ore 10.30, Ilaria si presenterà attraverso una manifestazione coinvolgente, dove parteciperanno Maurizio Valiante - Prefetto di Foggia -, Michele Crisetti - Sindaco di San Giovanni Rotondo – Rossella Palmieri – prof.ssa Universitaria - forze dell’ordine - centri anti violenza – scuole ecc…

L'obiettivo di queste tre giornate è quello di raccontare la storia di rinascita e riscatto di Ilaria Villani, che ha trovato nell'amore per la moda un modo per trasformare la sua “rabbia” in abiti da sposa che valorizzano ogni donna in modo unico e straordinario; durante gli incontri Ilaria lancerà messaggi di speranza a tutte le persone che hanno subito violenza, e realizzerà dal vivo un'opera d'arte che rappresenta la sua rinascita.

Inoltre, sarà presentato il libro dal titolo "Sposa Unica", dove Ilaria racconta attraverso 240 pagine come una sposa dovrebbe sentirsi nel momento in cui indossa un abito unico e come lei si sia sentita svalorizzata dopo gli episodi che hanno cambiato la sua vita …. una vera testimonianza di riscatto e coraggio, che evolverà in un altro grosso progetto per aiutare le donne vittime di violenza…

Per l’occasione sarà inaugurata una mostra di abiti da sposa ispirati ai valori che hanno guidato Ilaria nella sua trasformazione. Gli abiti "Ambizione", "Coraggio", "Famiglia", "Libertà", "Empatia" e "Rinascita" saranno esposti insieme alla loro storia di ispirazione, offrendo una celebrazione della femminilità e della bellezza.

Si precisa che non ci sarà una sfilata di moda a scopo commerciale, poiché lo scopo primario di questo evento è trasmettere sani valori e promuovere la sensibilizzazione contro la violenza al fine di coinvolgere tutta la comunità e lanciare da San Giovanni Rotondo un messaggio di speranza e di lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne.