Quattro nuovi agenti assunti: si rinforza il comando della Polizia locale di San Giovanni Rotondo

Nuove forze in campo per la Polizia Locale di San Giovanni Rotondo. Sono stati accolti questa mattina dal comandante Giuseppe Bramante, dal sindaco Michele Crisetti e dall’assessore al personale Giuseppe Siena quattro nuovi agenti a supporto della squadra attualmente in servizio. Le assunzioni a tempo determinato sono avvenute secondo quanto previsto dal nuovo P.I.A.O 2023-2025, piano triennale del fabbisogno del personale, approvato il 20 luglio scorso con delibera di giunta. "Un piano di assunzioni e riqualificazione del personale interno che non ha precedenti nella storia del comune di San Giovanni Rotondo", ha fatto sapere l’assessore Siena.

"Adesso ci sarà possibile garantire una copertura maggiore di tutto il territorio, soprattutto nelle zone che devono essere maggiormente attenzionate come corso Umberto I e le strade che lo attraversano e per cui tanti cittadini lamentano, giustamente, nottate poco tranquille a suon di “bravate giovanili - ha spiegato il primo cittadino -. A questi quattro ragazzi volenterosi che intraprendono oggi questo percorso, va il mio grande in bocca al lupo". Soddisfatto anche il comandante Bramante: «In questo modo riusciremo ad offrire alla cittadinanza un servizio più consono alle esigenze di quanti ogni giorno richiedono il nostro intervento». Ai neoassunti si uniranno, entro settembre prossimo, altri due agenti.