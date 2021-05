Samantha Cristoforetti, dall'Amendola di Foggia alla guida della stazione spaziale: è la prima donna europea comandante

Prima italiana a volare nello spazio nel 2014, sette anni dopo Samantha Cristoforetti, è diventata la prima donna europea al comando della stazione spaziale. L’astronauta 44enne, nata a Milano ma originaria di Malè, prestò servizio presso il 32° storno dell’aeroporto militare di Amendola.

Nel dicembre 2014 'aviatrice, ingegnere e astronauta, aveva sorvolato Foggia, la Capitanata e il Gargano, fotografandoli e ricordando l'esperienza presso la base militare di Capitanata”Ciao #Foggia e dintorni. Including @ItalianAirForce airbase Amendola where I trained for almost 1 year". Aveva reso omaggio anche alla Montagna del Sole: “Clear skies over Gargano in #Italy this morning. Cieli sereni sul Gargano stamattina! #HelloEarth”.