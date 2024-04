La Filiera culturale perde i pezzi: lascia il cofondatore Salvatore Imperio

Proprio nella giornata di ieri la Filiera Culturale, attraverso una nota, aveva esternato la propria delusione nei confronti dell'Amministrazione Episcopo, a proposito del Regolamento per l'erogazione dei contributi destinati allo svolgimento delle attività culturali e di spettacolo. A distanza di poche ore arriva una novità: Salvatore Imperio, uno dei fondatori del movimento ideologico orizzontale nato ai tempi del Covid, non fa più parte della Filiera.

L'uscita di scena è avvenuta il 24 aprile. Ed è lo stesso Imperio a rivelare i motivi, parlando di "estromissione unilaterale" perpetrata da alcuni membri della Filiera. La decisione sarebbe avvenuta dopo che lo stesso Imperio - insieme all'altro attivista Marco Matteo Papicchio - nei giorni scorsi aveva proposto all'Amministrazione l'attivazione della Consulta della Cultura, già approvata da una amministrazione della sua stessa parte politica nel 2007: "La mancata istituzionalizzazione della Filiera Culturale, con la creazione di una associazione, oltre ad andar contro la realizzazione della Consulta della Cultura mi ha portato ad approfondire alcuni aspetti della Filiera stessa per capire se l'obiettivo era ed è difendere la dignità e i diritti di tutti gli operatori del comparto cultura o altro".

"Se per il sottoscritto la difesa delle maestranze e degli operatori passa attraverso la presentazione di proposte e il dialogo con le istituzioni per altri non è così", commenta Imperio, che poi aggiunge: "Non rinnego nulla di tutto il percorso fatto a nome del Comparto sino a ottobre 2023, ma oggi che abbiamo una amministrazione, quello che separa la contestazione ad ogni costo da chi vuole costruire il futuro attraverso riforme strutturali è netto. La mancanza di ascolto e le decisioni unilaterali prese sino all'ultimo da parte di alcuni aderenti alla Filiera Culturale della Città di Foggia hanno portato a questo epilogo".

Imperio conclude: "Auguro buona fortuna alla parte buona della Filiera, ma la mancanza di fiducia nei miei confronti, nello studio fatto per portare soluzioni in questi quattro anni e non per ultimo la mancanza di trasparenza mi hanno deluso fortemente. Non esiste, per etica e morale, stare accanto a chi utilizza le persone per il proprio tornaconto personale".