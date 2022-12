Salvatore Caccamo, da viceprefetto vicario di Foggia a Prefetto di Vicenza

Il 21 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deliberato la nomina del Prefetto Salvatore Caccamo, viceprefetto vicario di Foggia. Originario di Palermo, ha assunto l’incarico di Prefetto di Vicenza. "Una nomina che rappresenta il coronamento di una brillante carriera nell’ambito dell’amministrazione dell’Interno svolta sempre con grande spirito di servizio, notevole dedicazione ed eccellente professionalità".

Assegnato presso la sede di Foggia un anno fa, il neo Prefetto di Vicenza ha svolto una efficace azione volta ad intercettare le reali necessità della collettività, assicurando una proficua interlocuzione con i vari soggetti istituzionali, tra i quali i sindaci dei comuni che in in più di una occasione gli hanno rivolto attestazione di stima e benevolenza per le capacità non comuni dimostrate nel garantire il soddisfacimento delle aspettative delle comunità, in un territorio notoriamente contrassegnato da molteplici problematiche sociali e dalla radicata presenza della criminalità organizzata.

Profonda soddisfazione e compiacimento per la nomina di Caccamo a prefetto di Vicenza, è stata espressa dal prefetto Maurizio Valiante, per aver sempre dimostrato durante il periodo di diretta collaborazione, "un alto senso dello Stato e una non comune capacità di fronteggiare sempre con zelo e competenza ogni situazione, anche la più complessa, ottenendo ampi riconoscimenti dalla Prefettura di Foggia e dall’esterno".

Il traguardo raggiunto da Caccamo conferma altresì la particolare attenzione e considerazione che l’amministrazione dell’Interno riserva nei confronti della Prefettura di Foggia nell’assegnare personale dirigenziale di alta qualificazione professionale, proprio per la peculiarità della sede.