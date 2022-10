Il Salone della Filatelia, Numismatica e collezionismo celebra i 150 anni dell'Istituto Saverio Altamura

Nei giorni scorsi si è svolto, nell’ambito della Fiera di Ottobre, presso il padiglione 69 del quartiere fieristico, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, l’appuntamento del 44° Salone della Filatelia, Numismatica e del collezionismo, organizzato come da tradizione, dal Circolo Filatelico Numismatico Dauno, dal Foggia Social Club e dall’Ente Autonomo per le Fiere di Foggia.

Il tema culturale di quest’ultima edizione è stato dedicato al 150° Anniversario dell'Istitutozione dell'Itts 'Saverio Altamura' di Foggia, prestigiosa e antica realtà scolastica che nel 1872, su delibera e impulso della Camera di Commercio, venne ufficialmente istituita nei locali di un vecchio mulino con le sezioni: Arti Meccaniche e Fabbrili.

L’iniziativa e il tema culturale dedicato quest'anno hanno visto il coinvolgimento di uno degli Istituti scolastici tra i più antichi d'Italia. Tale manifestazione ha avuto anche la finalità di far scoprire e avvicinare gli studenti al mondo del collezionismo e nel contempo far conoscere alla città le eccellenze e le radici storiche della nostra Foggia a torto mai considerata sotto questo aspetto.

Sono state giornate intense, nelle quali non sono stati trascurati gli spazi e gli aspetti destinati ai collezionisti più esigenti. Infatti, per citare solo alcuni, per il settore della numismatica, erano presenti, mettendo gratuitamente a disposizione la loro competenza ed esperienza verso i collezionisti e visitatori: Giovanni Gaudenzi, perito numismatico del Tribunale di Forlì e Rimini, coautore di diverse importanti pubblicazioni del settore e Michele Straziota, perito numismatico presso la Camera di Commercio di Bari, socio dell’International Bank Note Society (Ibns) nonché membro dell’associazione Numismatici Associati Italiani (Nia), autore di numerosi studi pubblicati su riviste specialistiche. Il bilancio a fine fiera ha registrato numeri e scambi importanti e quindi è stato senz'altro positivo come sottolineato dal dr. Pietro Borzillo Presidente del Circolo Filatelico e Numismatico Dauno.

Si è registrato, infatti, un notevole afflusso di collezionisti provenienti dalle regioni limitrofe e non sono mancati positivi momenti di incontro con rappresentanze di altre associazioni operanti nel collezionismo, tra cui l’associazione Filatelica Numismatica Partenopea, il Circolo Filatelico del Melfese, il Circolo Filatelico Vastophil “Rino Piccirilli” di Vasto, il Circolo Filatelico Numismatico Barese e Luigi Guido di Lecce, quest’ultimo studioso di filatelia e autore dell'opera: Il “Marzocco” e i difetti costanti del Granducato di Toscana. Al convegno commerciale, anche quest’anno è stato presente l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che presso lo stand appositamente allestito ha effettuato la vendita dei Foglietti Erinnofili delle Collezioni Numismatiche degli anni passati e delle novità della Collezione Numismatica del 2022.

Insomma, come ci comunica Borzillo: "Una linea diretta con il collezionista e gli operatori commerciali, la cui costante presenza è per noi motivo di orgoglio, in quanto la mission del Circolo Filatelico Numismatico Dauno, da sempre si prefigge di tutelare, promuovere e sviluppare il Collezionismo di ogni natura, e in specie filatelico, numismatico e bibliografico, ponendosi al servizio degli appassionati della Capitanata".

È stato distribuito Inoltre, presso lo stand dell’Ipzs gratuitamente ai visitatori un foglietto erinnofilo tematico per l’evento di Foggia, pregevolmente realizzato con tecnica calcografica dalla ormai "foggiana di adozione" dott.ssa Maria C. Perrini dell’Ipzs di Roma, nel quale con più immagini 'dentellate' sono artisticamente riportate sia vedute storiche che attuali di alcuni laboratori e delle facciate dell’Istituto Saverio Altamura (oggi Altamura - Da Vinci). Sono state coinvolte inoltre Poste Italiane con la realizzazione dell’annullo filatelico tematico, dedicato appunto al 150° anniversario dell’Istituzione dell’Itts Altamura, utilizzato nel padiglione la mattina del 1° ottobre e per 30 giorni ancora a disposizione del pubblico presso lo sportello filatelico della sede di Viale XXIV Maggio presso l’ufficio postale Foggia centro.

"Noi - continuano all'unisono i due Presidenti delle associazioni dr. Borzillo e dr. Di Pietro - abbiamo a cuore questa manifestazione e non ci siamo mai fermati, nemmeno durante la pandemia da Covid-19 e la nostra determinazione è stata sempre premiata dal gradimento e dal successo di pubblico. Del resto essere giunti alla 44^ edizione, cioè ad una manifestazione che va avanti da 44 anni, è solo grazie all’impegno ed alla passione verso il Collezionismo che spinge e continua a stimolare i soci del Circolo Filatelico, tra i quali non possiamo dimenticare il costante impegno del compianto dr. Pasquale Fracassi, presidente del Circolo, venuto a mancare all’inizio di quest’anno, che durante il convegno si è voluto ricordare con la consegna di una targa, in segno di stima e gratitudine alla consorte sig.ra Silvana Politi. Momenti significativi ed emozionanti che testimoniano veri valori della gente della nostra terra foggiana e della Capitanata tutta".

Altra presenza positiva è stata il mini Social Expo e del terzo settore con la presenza di diverse Associazioni e realtà che operano sul territorio coinvolte dal Foggia Social Club quali: Casa Fad il Bell'Anatroccolo, So belli cos, Capitanata informa, dall'Istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura nonché dai partner sportivi e culturali del Foggia social club: Foggia Football club, Foggia Volley, Virtus basket, e da quest'anno FoggiaSport24 e la prestigiosa Oxford School sede di Foggia. Con questi partner, ci conferma il dr. Di Pietro, quest'anno faremo ripartire Foggia for Children, progetto di inclusione per bambini e ragazzi con famiglie con fragilità economiche da avviare allo sport o a corsi di lingua. Verosimilmente a fine ottobre partiranno i bandi per selezionare i ragazzi. Altra iniziativa e sogno che è stato palesato dal dr. Di Pietro durante il Convegno è quello che nel prossimo anno ci sarà il lancio del Salone del Sociale e del Terzo Settore che dovrà vedere coinvolte tutte le realtà, associazioni e fondazioni che insistono nel nostro territorio dauno con coinvolgimento delle Aziende, Banche, Istituzioni ed Enti che operano accanto a tali soggetti. In conclusione, iniziative e azioni che daranno anche nuova linfa alla nostra sempre bella istituzione fieristica, un giorno fiore all'occhiello della Foggia produttiva ed operosa che si auspica torni alle sue fauste origini".