Il foggiano Francesco Fredella di RTL 102.5 ha ricevuto il 'Microfono d'oro' in Campidoglio

Rtl 102.5 premiata in Campidoglio a Roma in occasione del 'Microfono d'oro'. A ritirarlo è stato il foggiano Francesco Fredella, conduttore e capo ufficio stampa della radio più ascoltata in Italia. Il premio è andato alla trasmissione 'Protagonisti', che Fredella conduce con Simioli, Taranto e Sica dall'aeroporto di Roma-Fiumicino.

"Grazie agli ascoltatori che ogni sera ci seguono con tanto amore. Proprio questa mattina Rtl 102.5 si è confermata la radio più seguita dagli italiani. Questo premio ci riempie di gioia perché arriva nei cento anni della radio, il mezzo di comunicazione più immediato di sempre", il commento di Francesco Fredella in Campidoglio durante la consegna del prestigioso premio. "Un grazie speciale ai miei colleghi che ogni giorno con me raccontano le storie più belle di questo Paese. Siamo sempre, tutte le sere in diretta, pronti a tenervi compagnia. Ascoltateci sempre".

CHI E'FRANCESCO FREDELLA

Francesco Fredella è nato a Foggia quarant'anni fa. Vive e lavora a Roma. Attualmente è conduttore e capo ufficio stampa del gruppo Rrl 102.5. Conduce 'Protagonisti' in diretta tutte le sere dalle 19 alle 21, e da inviato segue il Festival di Sanremo, gli Internazionali Bnl di Tennis, Nitto Atp Finals di Torino, il Napoli Pizza Village.

Dopo la Maturità classica si laurea in Lettere con il massimo dei voti (con una tesi in storia del cinema e teatro su Edoardo De Filippo). Diventa Giornalista professionista giovanissimo superando l'esame di stato a pieni voti.

Con la radio, che incontra proprio a Foggia, è colpo di fulmine. La sua carriera giornalista inizia da giovanissimo quando inizia a collaborare con le emittenti locali durante gli anni del liceo e dell'università.

Dopo anni di gavetta arriva il salto nella Capitale. Collabora con Skytg24, Canale 5 come opinionista di Barbara d'Urso, Rai1 come inviato e opinionista (ruolo che ricopre ancora oggi da dieci anni nella trasmissione 'Storie italiane'). Scrive per importanti quotidiani come Il Tempo, Libero e per i settimanali 'Chi' e 'Gente'.