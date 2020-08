Incrocio della morte: imprenditore dona rotatoria ma proprietario non cede un po' di terreno, avviato esproprio

In merito al caso dell'ncrocio tra via don Luigi Orione e via Ordona, nei pressi del santuario Madre di Dio Incoronata, sollevato dal nostro quotidiano d'informazione, l'amministrazione comunale di Foggia fa sapere di aver convocato già diversi mesi i proprietari dei terreni adiacenti l'incrocio "al fine di realizzare una rotatoria attraverso la donazione di un imprenditore locale".

Tuttavia, uno dei proprietari che dovrebbero cedere gratuitamente una piccola porzione di terreno, non ha inteso accettare la proposta avanzata dall'Amministrazione comunale, che è stata dunque costretta ad avviare l'iter burocratico dell'esproprio per consentire l'avvio dei lavori di realizzazione di una rotatoria e mettere in sicurezza le due arterie.