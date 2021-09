Passaggio di consegne al Rotary Club di Lucera: Michele Piacquadio è il nuovo presidente

Giovedi 9 settembre, presso la sala ricevimenti Vigna Nocelli, sede del Rotary Club di Lucera, si è tenuto l’importante appuntamento del passaggio delle consegne tra il Presidente 2020/21 Pio Affatato e il Presidente 2021/22 Michele Piacquadio.

Il Presidente uscente ha ripercorso l’anno sociale appena concluso di fronte a più di 100 intervenuti, raccontando i numerosi service organizzati.

Durante la serata sono stati conferiti riconoscimenti a diversi soci che si sono distinti per il servizio reso nel corso dell’anno sociale.

Pio Affatato ha consegnato infatti il massimo riconoscimento rotariano, la Paul Harris Fellow, a Giovanni Ippolito, Psicologo della Polizia di Stato, per essersi distinto con il service organizzato in collaborazione con il Rotaract Club di Lucera, videoconferenza sul cyberbullismo alla quale hanno preso parte più di 1500 utenti in diretta. Il dott. Ippolito dedica la sua vita ai bambini autistici ed è cofondatore della Terapia Multisistemica in Acqua metodo Caputo Ippolito, terapia rivolta appunto a loro.



Il nuovo presidente, Michele Piacquadio, ha esposto invece il programma del nuovo anno rotariano, che vedrà la realizzazione di nuovi importanti service oltre alla realizzazione dei service iconici del Rotary club di Lucera.



Il Rotary Club di Lucera è pronto ad affrontare un nuovo anno rotariano.