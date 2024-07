Il Rotary Club Cerignola festeggia il passaggio del martelletto tra Antonio Russo e Giovanni Esposito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Rotary Club Cerignola ha festeggiato la tradizionale 'Cerimonia del passaggio del martelletto' durante la quale il presidente uscente, Antonio Russo, ha passato il collare, simbolo della presidenza, a Giovanni Esposito, presidente per l'anno rotariano 2024/2025.

Antonio Russo ha ringraziato direttivo, soci, amici e ricordato i service realizzati durante la sua presidenza contraddistinta dall'apertura alla comunità cittadina operando sul territorio in favore dei più deboli e delle associazioni che aggregano i più piccoli o con le associazioni sportive per la diffusione di un modello di vita improntato alla solidarietà e al benessere.

Non è mancata la progettazione di service pluriennali con il presidente entrante, Giovanni Esposito, e i presidenti eletto e nominato, Matteo Falco e Vincenzo Errico, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali, Cerignola e Reali Siti.

Proprio in riferimento ai Reali siti, presenti Roberto Nigro e Massimo Colia, rispettivamente sindaci di Stornara e Stornarella, e Umberto Di Michele, sindaco uscente di Carapelle, Antonio Russo ha ufficializzato la proposta del Club di integrare i Reali Siti al nome del Club Cerignola.

Antonio Russo ha consegnato attestati di merito ai soci che hanno operato particolarmente per la realizzazione dei service, Luigi Zangrilli e Francesco Dibiase, Francesco Clori e Egidio Cifaldi; ha conseganto, poi, a Cinzia del Corral, la PHF, Paul Harris Fellow, il riconoscimento attribuito a chi si distingue per l'impegno di servizio.

Avvenuto il passaggio del collare a Giovanni Esposito, imprenditore di Orta Nova, il neo presidente ha ringraziato i soci per la fiducia accordata e ha avuto un ringraziamento speciale per Antonio Russo grazie al suo straordinario impegno e dedizione con cui ha guidato il Club, per aver gettato solide basi su cui è possibile continuare a costruire per il futuro del Club. Il neo presidente ha poi dichiarato: "La Magia del Rotary, tema del nostro anno rotariano, rispecchia perfettamente i valori che desidero perseguire con tutti voi. La magia del Rotary si manifesta nel nostro impegno, nella nostra dedizione e nella capacità di trasformare le vite delle persone attraverso il servizio e la solidarietà. Per questo è necessario creare opportunità di partecipazione attiva, contribuendo con idee, tempo e competenze, grazie al coinvolgimento di ogni socio. L'innovazione sarà al centro dei nostri progetti perchè rispondano alle esigenze attuali della nostra comunità. Daremo continuità ai progetti esistenti, assicurandoci che raggiungano i loro obiettivi con un impatto positivo e duraturo con la promozione di iniziative locali e internazionali. Continueremo a sostenere la lotta contro le malattie in linea con gli obiettivi globali del Rotary, come succede nell'eradicazione definitiva della polio. L'attenzione all’ambiente sarà una delle priorità da realizzare attraverso progetti di tutela e educazione alla sostenibilità ambientale. Il Rotary è una famiglia, e come tale, il nostro futuro dipenderà dalla nostra unità; ogni piccolo gesto, ogni ora dedicata al servizio, ogni progetto completato contribuisce a creare un mondo migliore".