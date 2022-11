Massimiliano e Ayelen, due giovani che hanno scelto di vivere a Roseto: "I piccoli comuni possono essere luoghi di futuro"

La comunità di Roseto Valfortore si arricchisce grazie all'arrivo di nuovi residenti. Il piccolo incremento demografico registrato dal comune dei Monti Dauni è dovuto agli arrivi di Massimiliano e Ayelen. Il primo è un ingegnere meccanico ed elettronico, il secondo è un avvocato 28enne che ha lasciato la sua terra natia (l'Argentina) per scegliere l'entroterra dei Monti Dauni come luogo in cui vivere.

"I due si sono già inseriti alla perfezione nella comunità: in questi giorni a Roseto ci si sta preparando per il Natale. In progetto c'è l'espansione de 'La fabbrica degli Elfi' e i due giovani stanno dando una grossa mano come volontari, collaborando in modo significativo alla buona riuscita dello stesso", ha commentato la sindaca Lucilla Parisi.

Massimiliano e Ayelen non saranno gli unici nuovi abitanti di Roseto. In arrivo c'è anche una famiglia di italo-argentini, tre adulti e una bambina di tre anni: "Compreranno casa perché hanno deciso di far crescere la loro piccola qui. I piccolo comuni possono e devono diventare anche luoghi di arrivo e di futuro. A tutti loro diamo il nostro più caloroso benevenuto. È un piacere avervi come nostri nuovi concittadini", ha concluso la Parisi