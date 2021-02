Romeo e Giuletta, le due tartarughe 'Caretta Caretta' che hanno fatto innamorare i pescatori di Manfredonia

Per festeggiare San Valentino Romeo e Giuletta - testimonial della campagna Tartalove di Legambiente Onlus - saranno liberate in diretta Facebook il 14 febbraio

Romeo e Giulietta, hanno ribattezzato così i volontari del Crtm di Manfredonia Legambiente, le due tartarughe incagliate nelle reti da pesca e tratte in salvo dagli stessi pescatori al largo delle acque tra Manfredonia e Mattinata, lo scorso 29 gennaio.

I membri di 'Genoveffa Madre' hanno notato i due esemplari di Caretta Caretta in difficoltà e gettato gli ormeggi per prestare loro soccorso: "Sono un po' provate. Giulietta aveva subito un principio di annegamento, entrambe hanno rischiato di ferirsi gravemente agli arti aggrovigliati alle reti. Ora dobbiamo tenerle sotto controllo e assicurarci che siano in grado di nuotare e nutrirsi autonomamente. Quindi le libereremo in mare aperto".ha dichiarato Giovanni Furii, responsabile del Centro di Legambiente all'Adnkronos.

Adottando simbolicamente la coppia di tartarughe (qui il link), tutti potranno partecipare alla campagna Tartalove e sostenere le attività dei centri di recupero.