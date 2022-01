'Il ritmo della legalità' a Foggia, il progetto che offre nuove opportunità ai giovani svantaggiati e a rischio devianza

L’Arci di Foggia comunica che si terrà in data giovedì 20 Gennaio 2022 alle ore 10,30 presso il circolo Arci Jaco di Foggia sito in Seconda traversa tratturo Castiglione nr, 5 (Strada di fronte all’ingresso dell’Asl FG3 veterinaria villaggio artigiani), la conferenza stampa di inaugurazione del progetto Il ritmo della legalità gestito da Arci comitato provinciale Foggia e finanziato dalla Regione Puglia - nell’ambito dell’avviso pubblico bellezza e legalità per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere azioni di antimafia sociale (Asse IX – Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione).

La cronaca locale degli ultimi mesi ha visto un numero crescente di minori protagonisti di reati di microcriminalità nel Comune di Foggia e Piazza Mercato, luogo della movida di giovanissimi e adolescenti, è diventata focolaio di azioni di bullismo e devianza giovanile. Il progetto Il ritmo della legalità intende offrire l'opportunità a giovani svantaggiati e a rischio devianza, anche privi di istruzione musicale, di fare musica d'insieme come valore aggregativo utile alla prevenzione e al superamento di molte forme di disagio sociale.

L’obiettivo è quello di orientare a sviluppare/recuperare competenze chiave spendibili e sensibilizzare i giovani su tematiche importanti quali cittadinanza, legalità ed ambiente. Si intende quindi, raggiungere la socialità attraverso la metafora delle percussioni, che sono i contenuti rappresentativi del ritmo, il quale si pone al centro, come il più importante degli elementi musicali. Saranno quindi attivati i seguenti laboratori: Laboratorio di Body Percussion, Laboratorio di Percussioni Afro-Brasiliane, Laboratorio di Drums Circle.

Al termine dei laboratori sarà costituita un’orchestra giovanile. A corollario e in linea con la mission dell’Arci si cercherà di valorizzare la proattività dei cittadini con momenti di partecipazione, specie nelle periferie a rischio criminalità e sarà altresì evidenziata l’importanza dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti nel processo di lotta alla mafia. Il progetto vanta il partenariato del Comune di Foggia, Associazione Jaco, Legambiente Circolo Gaia e Cgil provinciale.