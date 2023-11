Lavori alla scuola 'Melchionda' ritardano l'attivazione del servizio mensa

Sono giorni convulsi per le famiglie di oltre 80 bambini iscritti alla scuola primaria 'Melchionda-De Bonis' di San Giovanni Rotondo. La causa risiede nella mancata attivazione del servizio mensa: "Purtroppo a oggi non è ancora possibile usufuire del servizio e i bambini sono costretti a mangiare panini tutti i giorni", evidenzia un genitore. Il che provoca disagi anche di natura organizzativa. Molti genitori lavorano presso Casa Sollievo della Sofferenza, sostenendo turni che rendono la fruizione del servizio mensa per i propri figli pressoché imprescindibile.

"A oggi non abbiamo ancora nessuna notizia certa su quando potremo usufruire della mensa", spiegano i genitori. Il problema della mancata attivazione risiede nei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico - attualmente in corso - presso l'istituto Melchionda-De Bonis, plesso Melchionda. Tuttavia, pur non essendoci ancora una data precisa, il servizio potrebbe essere presto attivato. Per consentire l'espletamento del servizio di mensa scolastica, su indicazione dell'Asl Dipartimento di prevenzione Sian di San Severo, è necessario ripristinare lo stato dei locali destinati al refettorio. Nello specifico, i lavori prevedono lo sgombero e trasloco di materiali vari presenti nel refettorio, la fornitura e posa in opera di zanzariere e la tinteggiatura dei locali.

Ed è per questo che, con determina n.1783 dello scorso 7 novembre, il Dirigente dell'Ufficio Pubblica Istruzione ha affidato (con la procedura dell'affidamento diretto, visto che l'importo dei lavori è inferiore ai 5mila euro) i lavori alla ditta 'Artista del Pennello': "La scelta del contraente viene effettuata mediante acquisizione diretta in ragione dell'urgenza di provvedere al fine di avviare tempestivamente il servizio mensa scolastica e ottemperare alle indicazioni dell'Asl-Dipartimento di Prevenzione Sian", si legge nella delibera.