Cristian invita Cruciani a Foggia: "Ti porto in giro tra le meraviglie della mia città"

Giuseppe Cruciani bolla Foggia come la città più brutta d'Italia, 'La Zanzara' pubblica un sondaggio-sfida a due con Catanzaro per assegnare il titolo virtuale del capoluogo peggiore dello Stivale, Cristian Albano non si scompone e risponde al conduttore del noto programma di Radio 24. "Foggia è carina, forse è poco valorizzata". L'11enne invita Cruciani a fare un salto in città e a seguirlo tra le sue meraviglie: "Ti invito anche a pranzo così chiacchieriamo amichevolmente" sorride lo storyteller che attraverso la pagina Facebook 'In viaggio con Cristian' fa conoscere le bellezze della Capitanata.