I volontari de La Via della Felicità in azione su via Petra: ripulite le aree verdi

Domenica 7 maggio i volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono riuniti nuovamente per una pulizia straordinaria. Questa volta il gruppo di cittadini, grandi e piccoli, si sono occupati della raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le aree verdi di Via Petra. Il 5 Giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente indetta dalle Nazioni Unite. L’anno scorso, in occasione della stessa celebrazione il Direttore Generale dell'Unesco, Irina Bokova, ha ricordato che le tematiche ambientali sono riflesse in varie iniziative dell'Unesco, quali le Riserve della Biosfera, i Geoparchi ed i siti naturali del Patrimonio Mondiale.

Lo spirito che guida queste attività dell'Unesco nasce dalla considerazione che tanto più stretto è il rapporto tra le persone e l'ambiente naturale che le circonda tanto più viene apprezzata l'importanza della natura e della biodiversità. Ecco perché La Via della Felicità di Foggia ha deciso di prendersi cura delle aree verdi della città e da più di un anno porta avanti settimanalmente attività di raccolta rifiuti. Marina Biancardino, promotrice dell’iniziativa, vuole ricordare le parole dell’autore L. Ron Hubbard della guida al buon senso La Via della Felicità: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo”. Ecco perché l’invito a partecipare è destinato a tutti i cittadini che hanno il desiderio di prendersi cura della propria città.

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.