Madonna del Carmine, in processione la copia della statua e scoppia la polemica: "Effige preziosa e fragile"

Attraverso un comunicato stampa il Consiglio d'amministrazione dell’Arciconfraternita del Carmine di San Severo, ha spiegato i motivi principali che hanno portato a commissionare una copia della statua della Vergine del Carmelo, precisando che “la riproduzione è stata realizzata con le più sofisticate e recenti tecnologie, al fine di rappresentare fedelmente non solo le forme ma anche l’usura e la patina del tempo” e che “la parziale difformità dei colori rispetto al simulacro originale si deve alla verniciatura più brillante e alla scelta di toni più intensi per il manto e la veste, più vicini a quelli settecenteschi”.

Una scelta che nella città dell'Alto Tavoliere ha fatto discutere, ma che l'Arciconfraternita ha ritenuto "doverosa” perché “risponde alla necessità di difendere e preservare l’integrità del simulacro originale, che oltre a essere oggetto di devozione straordinaria è anche il bene più prezioso fra quelli che compongono il patrimonio del sodalizio”.

Il Consiglio d’amministrazione ha aggiunto che "la statua della Madonna, opera dei fratelli Trillocco su ideazione di Giuseppe Sanmartino, è infatti uno dei più alti esempi della scultura lignea partenopea di secondo Settecento, dunque un capolavoro assoluto da custodire con ogni premura. Purtroppo gli stress cui il simulacro è da sempre sottoposto, in occasione dei festeggiamenti, comportano un automatico deterioramento del manufatto: le manovre di discesa dalla nicchia, le processioni e i fumi e le scintille degli spettacoli pirotecnici sono potenzialmente dannosi per un’effige tanto preziosa quanto fragile”.

E ancora, si legge, "il peso del simulacro supera abbondantemente i due quintali, e rende necessario un impiego notevole di energie per gli spostamenti, specie nelle fasi più delicate. Condurre un simulacro così pesante in processione, con temperature proibitive, è pericoloso anche per la salute dei portatori”.

Quindi, prosegue l'Arciconfraternita, “la copia realizzata, dunque, assolve bene il ruolo dell’originale, sia da un punto di vista estetico, e dunque devozionale, e sia da un punto di vista meramente funzionale”.

Il CdA conclude: "Non nascondiamo il dispiacere per circoscritte polemiche sorte dal mancato avviso (preventivo) della popolazione, una scelta del Consiglio che, volendo evitare preconcetti, aveva deliberato di rendere nota la questione appena finita la festa, senza sterili clamori. Riteniamo superflua, infatti, la materia di cui è costituito un simulacro oggetto di venerazione, tanto più se identico all’originale, come in questo caso. Da cattolici, quali ci professiamo, abbiamo il dovere di tenerci alla larga dall’idolatria”.