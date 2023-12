Ripristinata la tensostruttura di Orta Nova, Olympia: “Le nostre ragazze potranno continuare a giocare”

“Purtroppo, se non avremo riscontri positivi dalla Commissione Prefettizia ci vedremo costretti a dire alle nostre atlete che, per loro, l'attività sportiva è terminata definitivamente. Non abbiamo più un impianto in cui disputare le gare, non abbiamo una palestra per allenarci”.

Così la società di pallavolo femminile Olympia denunciava lo stato precario in cui versava la tensostruttura di Orta Nova all’interno della quale le ragazze si allenano e disputano le gare di serie D.

A distanza di dodici giorni, gli attesi interventi sono arrivati. La tensostruttura, che necessitava di una sostituzione del telo, è stata ripristinata. A darne notizia è la stessa società sportiva, che ringrazia la Commissione Prefettizia “per la sensibilità dimostrata e la grande celerità decisionale. Grazie al loro impegno e al loro lavoro, abbiamo potuto riprendere gli allenamenti e potremo, così, continuare a disputare vari campionati”.