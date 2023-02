L'avv. Bruno Colavita nuovo presidente dell’associazione dei giuslavoristi di Capitanata: gli eletti

Nel corso dell’assemblea per il rinnovo della cariche sociali dell’Ulp (Unione lavoristi e previdenzialisti di Capitanata) tenuta ieri, è stato eletto, quale nuovo presidente, l’avv. Bruno Colavita, che aveva già guidato l’associazione dei giuslavoristi di Capitanata.

Al presidente uscente, avv. Michele Di , va il ringraziamento di tutta l’associazione per aver guidato in modo egregio gli associati per un triennio molto difficile in quanto segnato dalla pandemia. Nel triennio prossimo, l’associazione si pone l’obiettivo di coinvolgere sempre più i colleghi che frequentano la sezione lavoro con nuovi eventi formativi e come portavoce delle istanze di tutti gli avvocati della Sezione Lavoro.

E’ questo il messaggio che le nuove cariche hanno rimarcato durante la riunione degli associati. Assumono le funzioni di vice-presidente l’avv. Silvio Rotondo dopo il triennio dell’avv. Claudio De Martino, quelle di tesoriere l’avv. Marco Dibitonto dopo il triennio dell’avv. Rotondo. Confermato il segretario avv. Sergio Candido. Nel Comitato Scientifico confermati gli avvocati Claudio De Martino e Marco Dibitonto assieme agli eletti Fedele Cannarozzi e Michele Di Carlo.