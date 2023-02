Un contest fotografico a San Valentino per 'Rinnamorarsi del centro' di Foggia

Rinnamoriamoci del centro, un contest organizzato il giorno 14 Febbraio in occasione della festività di San Valentino, iniziativa diretta e rivolta a tutta la cittadinanza che premierà con un buono spesa la foto più bella che riceverà più like su Instagram.

“Abbiamo sentito la necessità e l’esigenza di creare innanzitutto sinergie positive tra noi operatori, in un momento dove è indispensabile essere positivi e propositivi. In secondo luogo, questo evento vuol essere l’inizio ed il volano per una serie di altri in fase di calendarizzazione, i quali porteranno anche una ricaduta a livello sociale”. Queste le parole dei due promotori Alessio Lusuriello Presidente del Civ il “Grande Centro” nonché dell’Associazione Aps “Libertà Civile” e titolare di Rinascimento e Pullegestore, Alessandro D’Agnone Presidente dei giovani imprenditori Foggia e titolare di Momento.

L’adesione da parte dei commercianti è stata massiva, segnale questo che c’è una gran voglia di ripartire e di fare squadra per il bene della città. Importante ed indispensabile l’impegno profuso dalla Confcommercio che si è vista protagonista contribuendo al coordinamento dell’evento, dimostrando d’essere ancora una volta, vicino agli imprenditori.

Il contest vedrà protagonista il centro città, ovvero Corso Cairoli, Corso Vittorio Emanuele, Via Dante, Corso Garibaldi, Via Lanza e Piazza Giordano, strade che verranno allestite a tema nelle quali verranno installate postazioni “instagrammabili” dove gli avventori potranno fotografarsi. Una volta scattata la foto si dovrà postare nelle stories del proprio profilo taggando la pagina social del contest. L’hashtag ufficiale è #rinnamoriamocidelcentrofg - @rinnamoriamocidelcentrofg.

La scadenza è il 19 febbraio per la pubblicazione delle foto. Le foto saranno tutte pubblicate e chi riceverà più cuori riceverà il premio. Il premio consiste per il primo classificato in 4 buoni sconto da 50 € da utilizzare nei negozi aderenti (la lista sarà scaricabile dal sito di Confcommercio Foggia) e per il secondo classificato in 2 buoni da 50 €. I buoni sono usufruibili entro e non oltre il 28 febbraio 2023.