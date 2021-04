Sconfiggono il Covid, la gioia e l'abbraccio ai loro eroi prima di lasciare l'ospedale: "Grazie per tutto quello che fate"

"Siete e rimarrete nei nostri cuori", "Meritate la benedizione di Dio per come lavorate e trattate ogni malato", "Siete degli angeli", "Vi ringrazio per la professionalità, la dedizione e l'amore profuso ai pazienti ricoverati".

Sono solo alcuni dei messaggi dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Masselli Mascia di San Severo che hanno sconfitto il Covid anche e soprattutto grazie agli operatori sanitari - medici, infermieri, oss e ausiliari - della struttura complessa di Medicina interna diretta dal dr Angelo Benvenuto.

Sono tantissimi i pazienti risultati positivi al virus guariti e poi dimessi, che prima di lasciare il reparto hanno ringraziato pubblicamente l'equipe Medicina Covid. C'è chi tra i familiari ha lasciato una lettera che è stata affissa in reparto: "Vi saremo eternamente grati per l'affetto e le cure che le avete donato. Siete i nostri eroi, grazie per tutto quello che fate"

Quello di San Severo è il primo ospedale in provincia nel rapporto posti letto/pazienti Covid, il primo ad aver effettuato le somministrazioni degli anticorpi monoclonali e il primo come numero di vaccini somministrati: "Grazie a tutti gli operatori che lavorano con me", il commento sui social del dottor Benvenuto.