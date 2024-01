Va via l'ultimo pezzo dell'edicola dismessa di viale Di Vittorio

Dell'edicola dismessa di Viale di Vittorio, soltanto l'ultima di una lunga serie di rivendite di quotidiani e riviste che hanno chiuso in città, da oggi non c'è più traccia.

Dismessa qualche mese fa, questa mattina il Comune di Foggia ha provveduto a far rimuovere la parte rimanente rimasta ancora in piedi, la saracinesca e la base. "Nel centro cittadino e vicina a scuole e contenitori culturali significativi come il Museo di storia naturale e la Biblioteca Magna Capitana, rappresentava un pericolo per i passanti oltre che un elemento di degrado a cielo aperto" il commento dell'assessore Lorenzo Frattarolo, che prima di procedere alle operazioni aveva contattato l'ex concessionario. "D'intesa con la Polizia locale, per mettere in sicurezza l'area circostante abbiamo proceduto con la rimozione delle parti metalliche e al transennamento dell'area. L' Amiu ha prontamente provveduto alla bonifica del sito. La nostra rivoluzione della normalità continua".

L'ultimo sforzo sarà quello di ripristinare la pavimentazione. In quattro anni il capoluogo dauno ha perso il 13,8% delle edicole. La riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico del 30%, stabilita nel 2018, evidentemente non è servita a fermare l'emorragia delle rivendite.