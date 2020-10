Il fenomeno "inspiegabile" dei rifiuti ingombranti sparsi in tutta Foggia. Amiu alla polizia locale: "Multate i responsabili"

Amiu Puglia ha inoltrato denuncia alla polizia municipale di Foggia affinché provveda a multare i responsabili dell'abbandono di ingombranti e immondizia in strada. Lo comunica l'azienda dell'igiene urbana che parla di "fenomeno inspiegabile". Uomini e mezzi dell'Unità Operativa di Foggia non riescono a fronteggiare l'emergenza e a ripulire tanta è l'immondizia riversata in strada, a cui si aggiungono gli ingombranti lasciati sui marciapiedi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Uno scempio che si ripete senza logica, se non quella di una sistematicità sospetta e allarmante - dicono dall'Amiu Puglia - Sono in azione con continuità due mezzi speciali, tra i quali un automezzo con ragno meccanico, per ripulire le strade di Foggia. Purtroppo è un fenomeno che non ha apparenti spiegazioni, perché non si comprende come mai un grandissimo numero di cittadini, incuranti delle norme di correttezza e rispetto dell’igiene urbana, decida insieme e sistematicamente di inondare le strade foggiane di ogni tipo di rifiuto. Quello che accade è un attacco allo sforzo quotidiano di chi prova a conservare uno stato decoroso della città e deve far fronte alle azioni condannabili di chi sporca e danneggia la vivibilità di tutti".