Associazioni e comitati alla carica per fermare l’affidamento ad Amiu: pronti a impugnare gli atti in tribunale

Associazioni, comitati, un partito politico e liberi cittadini provano in extremis a impedire l?affidamento in house ad Amiu Puglia del servizio di igiene urbana del comune di Foggia per altri nove anni. In dieci pagine, smontano il Piano industriale e avanzano una formale istanza di annullamento in autotutela della delibera dei commissari straordinari che sancisce la loro scelta politico gestionale e di tutti gli atti amministrativi connessi, riservandosi di proporre ricorso al Tar Puglia e adire le vie legali.

A sottoscrivere la diffida inoltrata oggi alla commissione straordinaria sono Nicola Zingrillo, segretario cittadino di Azione, Giuseppe Potenza, presidente provinciale di Konsumer Italia, Lucia Aprile, presidente del comitato cittadino La Società Civile, Marcello Sciagura, Giorgio Cislaghi e gli avvocati Oreste Di Giuseppe e Michele Vaira, in qualità di cittadini. Sono pronti a salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei foggiani in tutte le sedi giudiziarie e amministrative consentite.

Il documento arriva a Palazzo di Città alla vigilia della conferenza stampa di presentazione della campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata all?avvio della raccolta differenziata dell?organico in alcune zone della città, indetta un paio d?ore dopo l?annuncio della manifestazione, prevista nella stessa giornata, contro l?affidamento ad Amiu lanciata dal comitato di cittadinanza attiva La Società Civile.

I sottoscrittori evidenziano una serie di errori e imprecisioni all?interno del Piano industriale, stilato con il supporto del Conai, che a loro dire invalidano il successivo atto.

Sbirciando nelle tabelle, innanzitutto, fanno notare come 59.703 famiglie non possano generare soltanto 8.301 utenze domestiche, e come l?elenco delle utenze non domestiche non sia fedele alla realtà, basti pensare che si parla di 30 discoteche e night club e 1.033 banche e istituti di credito. ?I dati prospettati nei documenti in esame risultano, ad una verifica, assolutamente non conformi a verità, traducendosi, dal punto di vista della validità amministrativa, in un vizio dell?atto che falsa i dati di raccolta dei rifiuti ed economici su cui fonda il Piano industriale dell?Amiu Puglia?, si legge nella diffida. Poi, a sballare i calcoli c?è anche il dato degli inerti: quasi 12.000.000 di chili conteggiati nella differenziata, che in base a un recente decreto legislativo non possono essere più considerati rifiuti. La commissione straordinaria, deducono gli estensori dell?istanza di annullamento, ?ha basato le sue valutazioni su un costo del servizio erroneamente determinato e, quindi, arbitrariamente ipotizzato?.

La lista delle incongruenze è lunga: nel periodo 2022-2025 non sono previsti miglioramenti dei livelli di qualità del servizio né variazioni nell?attività gestionale e questo, secondo comitati e associazioni, contrasta con le previsioni avanzate nel Piano Industriale. La relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l?affidamento in house providing, poi, ignora la situazione di partenza, vale a dire ?una raccolta differenziata ferma al 17.87%, una situazione igienica cittadina negli ultimi nove anni che definire disastrosa è un eufemismo, con isole ecologiche sporche e con cassonetti per la raccolta da rottamare, spesso stracolmi e con buste lasciate sul piano stradale e non raccolte?.

Si contesta anche il capitolo relativo al ?confronto del costo del servizio di igiene urbana con servizi omogenei dei territori limitrofi?: ?Si è omesso di precisare che nelle realtà comunali oggetto di confronto e di comparazione di convenienza economica, viene effettuato un servizio di raccolta porta a porta, che presenta costi di gestione sicuramente più alti della raccolta stradale che verrà effettuata da Amiu Puglia nella città di Foggia?. E, allo stesso modo, manca il dato percentuale della raccolta differenziata in quelle realtà, ben diverse da quella raggiunta attualmente nel capoluogo dauno.

La caccia agli errori continua, e nella sezione Borghi e Frazioni del Piano industriale si scopre che Arpinova e il campo rom di Passo di Corvo non ci sono. Dai calcoli di associazioni e comitati risulta insufficiente anche la prevista dotazione di contenitori, cestini e cassonetti intelligenti. Per di più, si fa notare come del Centro comunale di raccolta di viale Kennedy non ci sia ancora traccia, per quanto sia stato messo nero su bianco che è in fase di realizzazione e che sarà completato entro il 2022. E ancora, nel Contratto di servizio manca la definizione del canone per l?affidamento dell?impianto di multi selezione e trattamento meccanico e biologico di Passo Breccioso. I sottoscrittori suggeriscono alla commissione un supplemento di riflessione che consenta ?una migliore ponderazione degli interessi ed una più approfondita istruttoria attraverso la correzione delle evidenti lacune e degli errori? e di correre ai ripari con l'annullamento in autotutela, scongiurando così un preannunciato contenzioso.