San Marco in Lamis ricorda Skikki, il talento del rap e della trap morto prematuramente a 18 anni

Venerdì 27 gennaio alle 17, presso la chiesa dell’Addolorata di San Marco in Lamis, la comunità ricorderà Adriano Daddato, in arte Skikki, il ragazzo di appena 18 anni che un anno fa mise fine alla sua esistenza. La sua prematura dipartita ha lasciato sgomenti tutti. "Adriano era un ragazzo che sognava in grande e aveva una gran voglia di emergere, aveva un grande talento e una grande sensibilità".

Spirito libero, talento del rap e della trap, dopo la morte del ragazzo, i fratelli Sergio e Matteo, in suo onore, hanno dato vita al gruppo organizzato dei tifosi dell’Asd San Marco, compagine di calcio che milita nel campionato d’Eccellenza Pugliese, di cui Adriano era un super tifoso.

Ogni domenica, allo Stadio ‘Tonino Parisi’, risuona uno dei brani che Skikki aveva inciso in occasione del suo 18esimo anno di vita, pochi mesi prima di morire.

Adriano era n artista, un ragazzo vero, sveglio, di una sensibilità unica, anima pura e fragile. Aveva rabbia e fame. Non aveva freni o mezze misure, ma una marcia in più dei suoi coetanei, quella sì. “Penso al mio futuro perché il presente è molto duro…” cantava.