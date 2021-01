Riapertura scuole superiori, si può tornare in presenza fino al 75%: c'è l'ok del Comitato tecnico scientifico

Anche le scuole superiori potranno tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75%. È quanto stabilito dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, riunitisi d'urgenza questa mattina, su sollecitazione del Governo. Gli esperti hanno confermato quanto previsto nell'ultimo dpcm firmato dal premier Conte il 14 gennaio, nel quale veniva consentito il ritorno alle lezioni in presenza anche per gli studenti delle scuole superiori.

Nessun rinvio, dunque, anzi. Stando a quanto si è appreso, gli esperti avrebbero sottolineato che nel caso qualche presidente di Regione prendesse una decisione diversa "se ne assume la responsabilità".