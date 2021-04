Studenti non escono dalla 'comfort zone', solo il 5% in presenza al liceo Marconi: "Siamo rammaricati"

"Affluenza molto bassa, circa il 5% degli alunni in presenza". Alle superiori in Puglia appena il 10% è tornato in classe.

Questo il dato del primo giorno di scuola registrato al liceo Marconi di Foggia: "Siamo rammaricati della scelta delle famiglie, nonostante lamentassero il fatto che i ragazzi fossero stanchi di interagire con i docenti dietro il computer" spiega la dirigente scolastica Piera Fattibene a Foggiatoday. "Hanno preferito non uscire dalla loro comfort zone".