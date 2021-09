Studenti foggiani tornano in classe dopo i segni lasciati dalla dad. La dirigente del Marconi: "E' stato emozionante, è l'anno della rinascita"

In attesa delle risorse per l'organico Covid (attività di recupero pomeridiane per i ragazzi che ne avessero bisogno), questa mattina per gli studenti del liceo Guglielmo Marconi è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Rigorosamente rispettando la distanza di sicurezza e indossando le mascherine.

"E' stato un rientro emozionante, siamo contenti". Commenta così il ritorno a scuola in presenza la dirigente scolastica Piera Fattibene: "Abbiamo scaglionato gli orari d'ingresso alle 8.15, 8.20 e 8.25 così da evitare quanto più possibile l'assembramento".

Al Marconi si ricomincia con entusiasmo: "Ovvio che un anno e mezzo di didattica a distanza ha lasciato dei segni, ma ho visto i ragazzi contenti e siamo pronti a sostenerli da un punto di vista psicologico"