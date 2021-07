Variante Delta in Puglia al 16%. Lopalco è per la riapertura delle discoteche: "Stessi rischi con spiaggia affollata con musica"

“Domenica sera, se dobbiamo festeggiare, mettiamoci una mascherina tricolore e stiamo attenti”. Così Pier Luigi Lopalco a ‘24 Mattino’ su Radio24 in vista della finale degli Europei di calcio in programma a Wembley tra gli azzurri di Roberto Mancini e l’Inghilterra.

L’assessore alla Salute è tornato sui rischi da variante Delta: “I timori ci sono perché basta osservare quello che è accaduto nel Regno Unito che potrebbe essere il 'film' osservato in altri Paesi Ue. L'abbiamo già visto con la variante inglese. L'unica differenza è che il livello di copertura vaccinale è abbastanza buona e siamo in estate, in qualche maniera l'estate rallenta l'andamento del virus. Quindi timori ci sono ma moderati, non sono spaventato più di tanto. La circolazione virale è ancora bassa e concentrata soprattutto tra i giovani. La prevalenza della variante Delta in Puglia è del 16%, questo dall'ultimo report che dovrà essere aggiornato la prossima settimana".

Sulle discoteche, Lopalco spinge per le riaperture: “Io davvero non capisco quale sia la differenza di un locale da ballo all'aperto e una spiaggia piena con uno stereo acceso. Vanno riaperti i locali notturni e può essere una grande occasione di filtro, di screening". E si dice ottimista con la scuola in presenza al 100%.