Alla Vigilia solo dj set già autorizzati: la sindaca rettifica e integra l’ordinanza

La nuova versione delle disposizioni in materia di intrattenimento musicale per la Vigilia di Natale e Santo Stefano a Foggia è affidata ad una ulteriore ordinanza sindacale – la numero 9 – che rettifica e integra la precedente del 15 dicembre.

La sindaca Maria Aida Episcopo, che aveva annunciato venerdì scorso via social una “nota integrativa ufficiale”, l’ha firmata oggi, all’esito di una riunione a Palazzo di Città, con i rappresentanti del Servizio Suap, del Comando di Polizia Locale e dei relativi assessorati.

Nel provvedimento si fa riferimento all’istruttoria, tuttora in corso, per il rilascio di alcune autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per iniziativa promozionale e/o trattenimento musicale per la data del 24 dicembre.

In premessa, si aggiunge che nelle giornate della Vigilia e di San Silvestro “si presuppone possano registrarsi anche all’interno dei locali di somministrazione insistenti nel centro cittadino e nelle zone a maggiore vocazione aggregativa situazioni di particolare affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità”.

Nella nuova formulazione, riportiamo testualmente, “è vietato l’allestimento e lo svolgimento all’aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. ‘D.J. set’, ad eccezione di quelle diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nel rispetto delle norme antinfortunistiche connesse alla capienza dei locali pubblici, e dei trattenimenti tenuti presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei dehors già autorizzati”.

Si aggiunge un’ulteriore previsione: “Ai pubblici esercizi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico per attività promozionale e/o trattenimento musicale, richiesta in data antecedente a quella del 15 dicembre 2023, è altresì consentita la diffusione sonora all’esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa e comunque entro la soglia prevista per le emissioni sonore nei centri urbani, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite nell’autorizzazione ed a condizione che la situazione di ingombro effettivo della sede stradale e del marciapiede non ecceda, in larghezza, quella già occupata dai manufatti pertinenziali autorizzati, al fine di consentire il sufficiente transito e deflusso delle persone ed il soccorso alle stesse in caso di necessità e non interferisca con lo svolgimento delle regolari attività degli esercizi commerciali limitrofi”.