Misure di ulteriore cautela nella Puglia zona rossa? Emiliano: "Fake news, non è ancora stata adottata alcuna decisione"

"Gira una fake news sulla entrata in vigore di misure di contenimento del covid aggiuntive rispetto a quelle previste dalla zona rossa. La notizia è falsa".

E' quanto scrive su Facebook Michele Emiliano, che ieri in videoconferenza ha incontrato i sindaci, le imprese e i sindacati "per valutare la situazione".

Il presidente della Regione Puglia puntualizza che "non è ancora stata adottata alcuna decisione su possibili misure di ulteriore cautela"

Al termine del confronto di ieri il presidente Emiliano aveva chiesto al presidente Anci Puglia Domenico Vitto di fare sintesi con tutti gli altri sindaci "per elaborare una sorta di piattaforma, da sottoporre alla Regione, con le ulteriori restrizioni discusse nel confronto odierno per la settimana della Pasqua, per cercare di abbassare la curva dei contagi".

La notizia falsa alla quale si riferisce Emiliano è quella che starebbe circolando in queste ore, ma che non corrisponde al vero - di un coprifuoco alle 20 e alle 18 per i giovani, oltre alla chiusura delle attività di vendita al dettaglio sempre alle 18.

E di tutta un'altra serie di misure di cautela, che alla pari delle già menzionate, Emiliano ha bollato come 'Fake news'.

"Preghiamo tutti coloro che investono tempo a confezionare false notizie per ingannare cittadini e media di astenersi da tali comportamenti. Saranno denunciati per gli eventuali reati commessi. Preghiamo tutte le testate di prestare credito solo a comunicati ufficiali della Regione Puglia. Chiedo aiuto anche a tutti i cittadini per far circolare questa precisazione sui social e sui principali sistemi telefonici di messaggistica".