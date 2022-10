Responsabili anticorruzione nelle Asl: "Nessuno può sostituire quello di Foggia"

Marco Galante, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, ha annunciato la richiesta di nuove audizioni nella commissione di Studio e Inchiesta per il contrasto alla criminalità organizzata in Puglia. Nel frattempo ha chiesto una nuova audizione del Nirs, il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario, e dei direttori generali delle Asl per sapere se siano state risolte le criticità concernenti l’applicazione della normativa anticorruzione, "riscontrate nelle precedenti audizioni".

Galante spiega che "per quanto riguarda i responsabili anticorruzione è previsto che svolgano solo quel ruolo nelle aziende sanitarie, ma a Brindisi e Taranto avevamo registrato presunte incompatibilità. Per quanto riguarda la Asl di Foggia il responsabile ricopre l’incarico da 10 anni perché non c’è nessuno che possa sostituirlo".

"Questo - evidenzia il capogruppo pentastellato - nonostante la normativa dell’Anac preveda corsi di formazione specifici o l’arrivo di personale da altre Asl proprio per evitare simili situazioni. Spetta ai direttori generali delle Asl sanare queste situazioni e vogliamo capire se siano stati presi provvedimenti idonei in questi mesi e, nel caso non fosse così, come intendano agire. Per la prevenzione dei fenomeni corruttivi la rotazione del personale, dirigenziale e non, prevista dalla legge regionale e nazionale, è fondamentale, così come lo è il monitoraggio costante ed è per questo che riteniamo necessaria una verifica continua delle misure adottate. Lo ripeto ancora una volta: non vogliamo fare processi, ma solo il possibile, per quelle che sono le competenze del consiglio regionale, in modo da risolvere le maggiori criticità”.