La Concattedrale di Troia accoglie le reliquie del beato Carlo Acutis

Domenica 27 novembre 2022, prima di Avvento, alle ore 18.30, presso la Basilica Concattedrale di Troia, in chiusura della Settimana diocesana della Gioventù, S.e.r. Mons. Giuseppe Giuliano, Vescovo di Lucera-Troia, presiederà la Celebrazione Eucaristica di accoglienza delle Reliquie del beato Carlo Acutis (1991-2006).

Negli scorsi mesi, infatti, l’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Troia, per tramite del suo Priore, dott. Piergiorgio Aquilino, ha ricevuto in dono dalla famiglia Acutis-Salzano alcune Reliquie del giovane Carlo, beato dei nostri giorni e fervoroso adoratore della Santissima Eucaristia.

Essendo volontà di questo venerabile Pio Sodalizio e del suo Padre Spirituale, don Paolo Paolella, tenere esposte tali Reliquie in Città per la venerazione, quale impegno ad imitare la vita del beato Carlo, si è predisposta una cappella apposita all’interno della sede ecclesiale, la Chiesa dell’Adorazione perpetua (San Giovanni Battista): “Ci è piaciuto immaginare Carlo che, all’ingresso della Rettoria, continua ad essere il primo adoratore del Santissimo, esposto quotidianamente per l’adorazione, quale modello da emulare”, ha sottolineato il Priore Aquilino.

Al termine della Santa Messa seguirà la breve processione verso la Chiesa dell’Adorazione perpetua per la collocazione permanente del Reliquiario.