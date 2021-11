Il 5 novembre Sinistra Italiana di Foggia, nella sede di via Arpi, analizzerà le ragioni del "sì" alla legalizzazione della Cannabis (leggi qui).

Analizzando le fasce d'età, emerge come i giovani siano più sensibili al tema: ben 3738 firmatari (ovvero l'85,4%) rientrano nella fascia d'età 18-35 anni. Il numero dei firmatari scende progressivamente man mano che si alza l'età, fino a giungere ai 36 firmatari over 65.

Sono soltanto quattro i comuni nei quali hanno firmato più di 10 persone ogni 1000 abitanti: Bovino (12,5), Castelluccio Valmaggiore (11,5), Rocchetta Sant'Antonio (10) e San Giovanni Rotondo (11,2). Il comune meno 'virtuoso' è Roseto Valfortore (0,9), dove risulta un solo firmatario, tre in meno di San Marco la Catola.

Poco più di 4mila firme: è il risultato della raccolta firme online a favore del referendum sulla legalizzazione della cannabis, ottenuto in tutta la provincia di Foggia. In totale, sono 4373 i firmatari. Circa un quarto di questi appartengono alla città capoluogo, dove si è registrata una media di 8 firmatari ogni 1000 abitanti.

I giovani foggiani spingono per la legalizzazione della cannabis: raccolte 4373 adesioni on line in Capitanata, 1200 nel capoluogo