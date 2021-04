A Carapelle chi prende il reddito di cittadinanza dovrà occuparsi della manutenzione degli spazi verdi

Si tratta di 8-16 ore settimanali delineate dai Patti per l’Inclusione Sociale

Il Comune di Carapelle utilizzerà i beneficiari del reddito di cittadinanza per la manutenzione degli spazi verdi del paese. Si tratta di 8-16 ore settimanali, delineate dai Patti per l’Inclusione Sociale.

"Un aiuto importante per gli operatori del verde pubblico e quelli ecologici, in un paese che in questa maniera potrà valorizzare ancor di più i numerosi spazi piantumati"

Non appena verranno stipulate le polizze assicurative, saranno chiamati all’opera i primi cittadini che beneficiano della misura.