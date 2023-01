Cavi appesi e centraline volanti, fibra a singhiozzo per oltre 5.500 abitanti

Il 10 gennaio un cavo tranciato da ignoti aveva lasciato tutta Serracapriola senza linea telefonica e connessione internet, completamente offline. Prima ancora, a novembre, la fibra era saltata perché un mezzo agricolo aveva reciso un altro filo appeso. I cavi della linea sono stati posati a terra e nelle cunette, come lungo il ponte sul fiume Fortore, e in alcuni punti si trovano a meno di due metri da terra, nei terreni agricoli, o non sono agganciati ai tralicci. Subisce gli stessi disservizi anche il vicino comune di Chieuti e, così, oltre 5.500 abitanti restano isolati.

Il sindaco di Serracapriola Giuseppe d’Onofrio e il consigliere delegato Alessandro Taunisio, dopo una serie di segnalazioni ai tecnici intervenuti per i vari guasti, hanno preso carta e penna e hanno scritto alla Telecom, inoltrando il reclamo anche alla Prefettura di Foggia. A poco più di due anni dalla realizzazione della dorsale principale della fibra, proveniente da San Paolo di Civitate, lamentano un grave stato di degrado e abbandono. I pali, si legge nella missiva, sono “in parte inesistenti e non rimpiazzati a seguito di incendi”. Il rischio di furti e manomissioni è concreto con il cavo adagiato a terra. Nelle campagne si trova ad altezza d'uomo e, come già accaduto, gli agricoltori rischiano inavvertitamente di incapparci con le loro attrezzature, mettendo a repentaglio anche la propria incolumità.

A subire disservizi sono anche le aziende, medici e farmacie, uffici comunali, poste, banche e scuole. Il Comune di Serracapriola ha chiesto alla società di intervenire per mettere in sicurezza la rete e renderla affidabile per garantire un servizio continuativo. “Ci vediamo costretti - si legge nella missiva - a ‘cominciare a scrivere’ in nome e per conto di tutta la cittadinanza e delle aziende, vostre clienti paganti per servizi adeguati”.